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Salon: Cengiz Göllü



Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Milanova, İlayda Uçak, Atkinson, Nikola Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Eylül Akarçeşme, Ecenur Aksoy, Arzum Tezcan, Hümay Fırıncıoğlu)

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Orthmann, Zeynep Sude Demirel, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Melis Yılmaz)

Setler: 11-25, 18-25, 15-25

Süre: 68 dakika (18, 26, 24)





BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor’u 3-0 yendi.

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