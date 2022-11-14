Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın müdahale sonucu kontrol altına alındı.



İlçeye bağlı Yayabaşı Mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenden orman yangını çıktı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Harmancık Orman İşletme Şefliği ekibinin müdahalesiyle alevler kontrol altına aldı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Harmancık İtfaiye Grup Amirliğinin de destek verdiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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