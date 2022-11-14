GÜNCELLEME 4 - Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 10 kişiden 2'si hayatını kaybetti

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişinin tedavisi sürüyor.

Piremir ve Akçağlayan Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra fenalaşan 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınanlardan Ş.Ç. (56) ve E.O, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

N.E, K.C, F.İ, B.D, R.Ç, F.U, M.K. ve Suriye uyruklu B.M'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, sahte içki zehirlenmeleriyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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