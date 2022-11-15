Bursa'da FETÖ operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 15 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.



Başsavcılığın talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 14'ünü gözaltına alan ekipler, bir zanlıyı da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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