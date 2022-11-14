Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Ş.C. (56) ve E.O'nun ardından hastanede tedavi gören N.Ç. de hayatını kaybetti.

F.İ, K.İ, M.K, B.D, R.Ç, F.Ü, B.M, C.T, E.S, M.A. ve M.A'nın tedavileri ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Bu kişilerden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- Bursa ve İzmir'de operasyon

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları araştırmada, sahte içki üretiminde kullanılan ve metil alkol olduğu değerlendirilen maddeyi Bursa'da R.A. ve hastanede tedavi gören F.İ'nin sattığını belirledi.

Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda R.A'yı gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, R.A'nın içkileri kargo yoluyla İzmir'deki O.Y'den aldığı tespit edildi. Bu şüpheli de İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

O.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Piremir ve Akçağlayan Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınanlardan Ş.Ç. ve E.O, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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