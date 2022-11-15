Bursa’da otomobilin çarptığı minibüs devrildi

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BURSA (AA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir otomobilin çarptığı minibüs devrildi.

Gökdere Bulvarı'nda seyreden İ.K. idaresindeki 16 BF 788 plakalı otomobil, Gökdere Kavşağı'ndan Halim İşcan Caddesi yönüne ilerleyen S.G'nin kullandığı 16 AMA 699 plakalı servis minibüsüne yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs devrildi. Araç sürücüleri kazaya yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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