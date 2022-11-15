GÜNCELLEME - Bursa'da deniz otobüsünü kaçırınca asılsız ihbarda bulunan kişi serbest bırakıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde asılsız ihbarda bulunarak İstanbul seferi yapan deniz otobüsünün geri dönmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mudanya ilçesinden İstanbul'a hareket eden deniz otobüsüne yönelik 112 Acil Çağrı Merkezine bomba ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine iskeleye geri döndürülen deniz otobüsünde polis ekiplerince arama yapıldı.

Aramada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmayınca deniz otobüsü İstanbul'a hareket etti.



Ekipler, asılsız ihbarı yapanın E.A. (22) olduğunu belirledi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A'yı Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden İstanbul'a gitmek için bindiği otobüste gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "suç uydurma" suçundan adliyeye sevk edilen, savcılıktaki ifadesinde, alkol aldığını ve feribota yetişebilmek için bomba ihbarında bulunduğunu söylediği belirtilen E.A, adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.



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