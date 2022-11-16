Bursa'da evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kaldığı evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kemerçeşme Mahallesi Ayşen Sokak'ta, hurda kağıt toplayarak geçimini sağlayan ve yalnız yaşayan Muammer Koyun'un (42) kaldığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların dumanları fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Muammer Koyun, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Muammer Koyun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yangını fark ederek ihbarda bulunan Abdullah D, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muammer Koyun'un oturduğu evin üst katında ikamet ettiğini, evde televizyon izlerken dumanı görünce aşağı indiğini söyledi.

Abdullah D, bu sırada itfaiye ve polise ihbarda bulunduklarını belirterek, "Aşağıya inince baktım arkadaşım yanıyor, suyla müdahale ettik. Muammer Koyun'u yangından ambulans ve itfaiye ekipleri kurtardı. Adamın her yeri yanmış zaten. Arkadaşımdı, hurdacılık yaparak geçinirdi. Yangın sigara izmaritinden çıkmış, arkadaş uyuyakalmış." dedi.

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