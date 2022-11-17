Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazanın davasına devam edildi

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BURSA (AA) - Bursa'da, 1 kişinin ölümü, 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya karışan tır ve yolcu otobüsü sürücülerinin yargılanmasına devam edildi.



Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Seyit Ali A. ile kazada yaralanan bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki Gürhan Ocaktan, olay günü Bursa'dan Eskişehir'e yolculuk yaptığını belirterek, "Öğle vaktiydi, yağış veya sis yoktu. İlerlerken yaklaşık yarım saat sonra bir fren sesi duydum. Bizim otobüs sağ tarafa kırmıştı, arkadaki araç bize vurdu. Olayda yaralandım. Bizim otobüs şoförü fren yapmıştır ancak tam olarak durma anında, çarpışma olmadı. Biz giderken bizim şoför ani bir fren yaptı. Ben güvenlik şeridine girildi mi girilmedi mi bilmiyorum. Her iki sanıktan da şikayetçiyim." dedi.



Otobüsün olay günü gelmesi gereken saatten geç geldiğini anlatan müşteki Melikcan Kangal ise "Kaza anında uyuyordum. Çıkıştan 15-20 dakika sonra kaza oldu. Kaza anını net şekilde hatırlamıyorum, aldığım hasar sonucu bayılmışım. Geçen celse otobüs şoförü tahliye olmuş ama duyduğuma göre şu anda seyir halindeymiş, bunu doğru bulmuyorum. Sanıklardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Seyit Ali A'nın avukatı da beyanında 7 aydır tutuklu olan müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Kazada hayatını kaybeden Emirhan Şen'in ailesinin avukatı ise geçen celse tahliye olan sanık Barış K'nin hala uzun yol şoförlüğü yaptığını öğrendiklerini belirterek, tahliye olan sanığın yeniden tutuklu yargılanmasını talep etti.

Seyit Ali A'nın tutukluluğunun devamına ve Barış K'nın tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- Olay

Bursa Çevre Yolu'ndaki İsmetiye Viyadüğü mevkiinde geçen mayıs ayında yaşanan kazada, Ankara yönüne giden Seyit Ali A. idaresindeki 16 JZD 77 plakalı tır, İstanbul'dan Eskişehir'e giden Barış K'nin kullandığı 34 ZSZ 14 plakalı İstanbul Kalesi Seyahat'a ait yolcu otobüsüne arkadan çarpmıştı.

Kazada, otobüsün arka koltuğundaki yolculardan Emirhan Şen olay yerinde ölmüş, yolcularından Sinan Elçi, Nihat Elçi, Yakup Temiz, Melikcan Kangal, Gürhan Ocaktan ve Irak uyruklu Eysar Mahmud Kamil ise yaralanmıştı.



Olayın ardından tutuklanıp haklarında dava açılan sürücülerden Barış K. geçen celse tahliye edilmişti.

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