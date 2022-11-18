Bursa'da tankerle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'da tankerle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa şehir merkezi bağlantı yolu Alaşarköy mevkisinde, Manisa'dan İstanbul'a seyreden Mehmet Tiyenli idaresindeki 34 VN 2284 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak savruldu.

Aynı istikamette seyreden Hakan Çakır yönetimindeki 06 P 1851 plakalı LNG yüklü tanker de yola savrulan otomobile çarptı.

Kazada sürücü Mehmet Tiyenli ile otomobilde bulunan eşi Gülşen Tiyenli yaralandı.

Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Tiyenli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tanker sürücüsü Hakan Çakır, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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