Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeniceabat Mahallesi'nden Yunuseli Mahallesi istikametine seyreden H.K. (41) idaresindeki 16 ANA 622 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.D. (32) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan H.K'yı bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralanan H.K. ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.