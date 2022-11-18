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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

AA

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniceabat Mahallesi'nden Yunuseli Mahallesi istikametine seyreden H.K. (41) idaresindeki 16 ANA 622 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.D. (32) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan H.K'yı bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan H.K. ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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