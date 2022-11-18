Bursa'da camiden kurşun levha çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir caminin kurşun levhalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Eyüp Yıldız Camisi'nin kurşun levhaları kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Cami görevlilerinin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, görüntülerden şüphelilerin kimliklerini ve olayı gerçekleştirirken kullandıkları aracın plakasını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, zanlılar M.B. ve M.A. yakaladı.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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