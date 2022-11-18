Bursa'da bir evde çıkan yangında 3 çocuk yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hamidiye Mahallesi 402 Sokak'ta yer alan Onur B. ve eşi Melahat B'ye ait evde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.



Evden çıkan anne Melahat B, mahsur kalan çocukları Mücahit (1), Kerem Onur (3) ve Süreyya B'nin (5) kurtarılması için komşularından yardım istedi.

Çocuklar eve gelen komşu Alper G. tarafından kurtarıldı.



Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan çocuklar, Karacabey Devlet Hastanesine götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.



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