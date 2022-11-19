Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Oğuzhan Ünal,

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murilo, Dimitrii, Emre Batur, Berat Emre Fırat, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, (Caner Ergül, Fatih Cihan)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Nicholas, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Lagumdzija, James (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Burutay Subaşı, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş)

Setler: 25-22, 25-16, 25-19

Süre: 81 dakika (27, 24, 30)

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BURSA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 9. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor’u 3-0 yendi.





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