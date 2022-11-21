Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da gerçekleştirilen "huzur ve güven uygulaması" kapsamında çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Kent genelindeki 88 noktada gerçekleştirilen çalışmaya 401 personel katıldı.

Ekipler, uygulama kapsamında 3 bin 451 kişi ile 474 servis aracını sorguladı.

Çeşitli suçlardan aranan 8 şüphelinin, ekiplerce gözaltına alındığı denetimlerde, 16 servis aracına 6 bin 823 lira idari para cezası uygulandı.

Bir araç ise trafikten men edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.