Bursa'da "Sezai Karakoç Edebiyat ve Şiir Günleri" düzenlenecek

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BURSA (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi ile Osmangazi Belediyesi, 25-26 Kasım'da Sezai Karakoç Edebiyat ve Şiir Günlerine ev sahipliği yapacak.

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi tarafından 25-26 Kasım'da ilki gerçekleştirilecek etkinlik Seyyid Usül Kültür Merkezinde yapılacak.

Sezai Karakoç Edebiyat ve Şiir Günleri'nin bu yılki teması, tertip heyeti tarafından "Sezai Karakoç'un Edebî Mirası: Gülün Tuttuğu Nöbet" olarak belirlendi.

Programa katılacak 15 yazar, şair ve akademisyen Sezai Karakoç'un edebi yönünü ele alacak ve bu konuda tebliğler sunacak.

Cahit Koytak, Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Doç. Dr. Bedri Mermutlu, Cem Yavuz, Prof. Dr. Mustafa Kara, Ali Işık, Ahmet Edip Başaran, Nevzat Çalıkuşu'nun aralarında bulunduğu önemli yazar, şair ve akademisyenlerin katılacağı etkinliğin tertip heyetinde ise Metin Önal Mengüşoğlu, İhsan Deniz, Mustafa Muharrem ve Dr. Mustafa Baki Efe yer alıyor.

Programın son gününde Emir Sultan Camiinde Sezai Karakoç'un ruhuna Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunacak, katılanlara Sezai Karakoç'un "İslam" kitabı hediye edilecek.

Etkinliğin her yıl, "Sezai Karakoç Edebiyat ve Şiir Günleri" adıyla farklı temalarla sürdürülmesi ve geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

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