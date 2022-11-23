Bursa'da otobüsün bagajında uyuyan şoför ölü bulundu

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki yolcu otobüsünün bagajında uyuyan şoförün cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne 50 AG 268 plakalı otobüsü park eden sürücü Göksel Demiröz, aracın bagajına girerek uyudu.

Demiröz'ün hareketsiz olduğunu fark eden muavin, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Demiröz'ün öldüğünü belirledi.

Şoförün cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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