Bursa'da otelden cep telefonu hırsızlığı kamerada

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otel resepsiyonundaki cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şüpheli, fiyat sorma bahanesiyle Kırcaali Mahallesi Gazcılar Caddesi'ndeki bir otele geldi. Resepsiyon görevlisi Y.S'den fiyat alan şüpheli daha sonra otelden ayrıldı.

Bir süre dışarıda bekleyen şüpheli, Y.S'nin yemek almak için dışarı çıkması üzerine yeniden otele girdi. Etrafı gözetleyen zanlı, daha sonra resepsiyonda bulunan Y.S'ye ait 40 bin lira değerindeki cep telefonunu çalarak uzaklaştı.

Geri geldiğinde cep telefonunun çalındığını fark eden Y.S, takip özelliği sayesinde şüphelinin aynı caddede olduğunu fark etti.

Zanlıyı bulan Y.S. onun cebindeki telefonunu geri aldı. Y.S'ye bıçak tehdidinde bulunan şüpheli bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Şüphelinin resepsiyondaki cep telefonunu çalması otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Otel çalışanının çıkışını fırsat bilen şüphelinin otele girip etrafı kontrol ettikten sonra cep telefonunu çalarak kaçması görüntülerde yer aldı.



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