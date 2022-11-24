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Trafo duvarına grafiti yaparak kadına yönelik şiddete dikkati çektiler

AA

Trafo duvarına grafiti yaparak kadına yönelik şiddete dikkati çektiler

BURSA (AA) - Bursa'da "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında kentteki bir trafoda grafiti çalışması gerçekleştirildi.

UEDAŞ ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi'ndeki trafoda yapılan çalışmayla kadına yönelik şiddetin önlenmesi mesajı verildi.

"Susmak Şiddeti Gölgeler" sözünün yanı sıra KADES uygulaması ve insan yüzü figürlerinin resmedildiği trafonun önünde stant kuran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, gazetecilere, bu tür sosyal sorumluluk projelerini 2017'den beri yürüttüklerini söyledi.

Söz konusu trafoda kadına yönelik şiddeti engellemek için mesajlar içeren grafiti çalışması yapıldığını anlatan Danacı, "Ülkemizde aktif kullanılan KADES uygulaması da var. Bizler de bu konuya dikkati çekmek amaçlı bir çalışma yaptık. Katkı sağlayan İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ'ın şimdiye kadar yaptığı çalışmalarla 64 trafoya kadına şiddet, trafik kuralları, madde bağımlılığı, kan bağışı gibi konularda sosyal mesajlar yazıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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