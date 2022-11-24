Mudanya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi

BURSA (AA) - Mudanya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunum töreni ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde kutlama programı düzenlendi.

Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda, mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlere mesleğe kabul törenini yapılırken emekliye ayrılan öğretmenlere ise de hizmet şeref belgesi verildi.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal etkinlikte yaptığı konuşmada kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturduğunu ve onun yapıcısının da öğretmen olduğunu belirtti.

Yarınların daha aydınlık olması ve muasır medeniyetin üstüne çıkma hızının eğitime ve öğretmene verilen değer oranında olacağını kaydeden Topal konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, saygı ve sevgi ile anıldığı, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalığın oluştuğunu güzel bir gündür. İnsanoğlu var olduğu günden beri onun eğitimi de en az fiziksel varlığı kadar önemli ve değerli kabul edilmiştir. İnsan, içinde doğup büyüdüğü aile ortamında temel bilgileri aldıktan sonra daha donanımlı hale gelmesi için bir terbiyeciye, eğiticiye, öğreticiye yani öğretmene muhtaçtır. İnsan, öğretmen sayesinde ancak ahlaki, maneviyatı, bilgiyi beceriyi, medeniyeti öğrenebilir.”

Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve masa tenisi yarışmalarında dereceye girenlere madalya ve ödüllerinin verildiği program, Işığa Dönen Pervaneler adlı gösteriyle sona erdi.

Etkinliğe vekaleten Nilüfer Kaymakamı Sayın Mustafa Özarslan, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçe protokolü, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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