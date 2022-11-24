Bursa'da iş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da bazı iş yerlerinden cep telefonu, tablet bilgisayar gibi elektronik eşyaları çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 gün içinde fırın, elektronik eşya mağazası, otel ve marketten cep telefonları ile tablet bilgisayarların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, bu iş yerlerine müşteri gibi girip etrafı kontrol ettikten sonra yaklaşık 10 saniye içinde masa veya vitrin üzerindeki elektronik eşyaları çalan kişinin, 7 suç kaydı bulunan C.A. (54) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan C.A, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.





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