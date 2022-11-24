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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da iş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı

AA

Bursa'da iş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da bazı iş yerlerinden cep telefonu, tablet bilgisayar gibi elektronik eşyaları çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 gün içinde fırın, elektronik eşya mağazası, otel ve marketten cep telefonları ile tablet bilgisayarların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, bu iş yerlerine müşteri gibi girip etrafı kontrol ettikten sonra yaklaşık 10 saniye içinde masa veya vitrin üzerindeki elektronik eşyaları çalan kişinin, 7 suç kaydı bulunan C.A. (54) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan C.A, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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