Bursa'da bir otomobilde çakmak gazı kaynaklı patlama meydana geldi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde patlama meydana geldi. Araçtaki 3 gencin yaralandığı patlamanın çakmak gazından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Alınan bilgiye göre, Şükraniye Mahallesi'ndeki bir otoparkta park halinde bulunan, içinde E.U. (18), E.Ç. (18) ve E.K'nın (18) olduğu otomobilde patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle otomobilin ön camı yerinden fırlarken, aracın diğer camlarında ve kaportasında hasar oluştu.

Sesi duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından kaçan E.Ç. ve E.K. daha sonra kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

E.Ç. ve E.K'nın ellerinde ve yüzlerinde yanık oluştuğu öğrenildi. Hafif yaralanan E.U. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Patlamanın yaşandığı otomobilin E.U'nun ailesine ait olduğu belirlendi.

Otomobilin içinde ve çevresinde çakmak gazı tüplerinin bulunduğu görüldü.

Patlamanın araçta bulunan çakmak gazı tüplerinden sızan gaz nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.