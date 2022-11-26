Orhangazi'de çiti aşıp briket yığınına çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Orhangazi-İznik kara yolu Eski Mezbahane Köprüsü mevkisi yakınında seyreden Çelebi Ç. (53) idaresindeki 19 ACV 312 plakalı hafif ticari araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak yol kenarında inşaat malzemeleri satılan işletmenin tel çitlerini aşıp briket yığınına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayrıca, hafif ticari araç ile çarptığı briketlerden 6 palet malzeme ve tel çitler zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.