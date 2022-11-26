Bursa'da çay ocağı işletmecisi dükkanının önünde ayağından vuruldu

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BURSA (AA) - Bursa'da bir çay ocağının işletmecisi, iş yerinin önünde silahla vurularak yaralandı.

Osmangazi ilçesindeki Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda çay ocağı işleten İ.G'ye (51), dükkanının önünde kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından silahla ateş edildi.

Koşarak uzaklaşan saldırgan, Atatürk Caddesi'nde park halinde bekleyen otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan İ.G'yi Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.

İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, silahlı saldırganın çay ocağı önüne gelerek önce havaya ateş açtığı, üzerine doğru koşarak gelen İ.G'yi ayağından vurduktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.

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