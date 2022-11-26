Bursa'da yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi altına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'da yaralı halde bulunan sahipsiz köpek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedaviye alındı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa çevre yolunda yolculuk yapan Ebru Doğan, mola tesisleri yakınında yaralı bir sokak köpeği görüp, sosyal medyadan yardım istedi.



Doğan'ın paylaşımını gören belediye ekipleri, söz konusu bölgeyi arayıp yaralı köpeğe ulaştı. Ayağında kırık olduğu belirlenen sahipsiz köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne getirildi.



Tedavisine başlanan köpeğin, sağlığına kavuşana kadar Büyükşehir Belediyesi korumasında kalacağı bildirildi.



Sahipsiz Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde bu senenin başından beri tedavi, parazit uygulaması, kısırlaştırma, aşı ve acil müdahale olmak üzere toplamda 10 bini aşkın tedavi hizmeti gerçekleştirildiği kaydedildi.

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