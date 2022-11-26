Bursa'da amatör ligdeki olaylı maçta biri polis iki kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde amatör lig maçında çıkan olaylarda polis memuru ile bir futbolcu yaralandı.

Bursa Süper Amatör Lig B Grubu'nda Gürsu Yenidoğanspor ile İnegöl Karadeniz Güvenspor, Gürsu İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Ev sahibi takımın 1-0 önde olduğu karşılaşmanın 85. dakikasında hakem, İnegöl temsilcisi lehine penaltı kararı verdi.

İnegöl Karadeniz Güvensporlu oyuncunun penaltıyı gole çevirerek durumu 1-1'e getirmesinin ardından Gürsu Yenidoğanspor taraftarlarından bir grup, sahaya girdi.

Taraftarlara engel olmak isterken yüzünden yaralanan polis memuru, Gürsu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayların yatıştırılmasının ardından devam eden maç 1-1 sona erdi.



Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından yine gerginlik yaşandı. Hafif yaralanan rakip takım futbolcusu Mücahit Şahin'e olay yerinde sağlık ekibi müdahale etti.

Polisin yaralanmasına neden olan kişinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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