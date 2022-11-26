Bursa'daki Artvinliler birlik ve beraberlik gecesinde buluştu

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BURSA (AA) - Bursa'da yaşayan Artvinliler, birlik ve beraberlik gecesinde bir araya geldi.

Artvinliler Konfederasyonu öncülüğünde Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'ndeki bir davet salonunda düzenlenen programda davetlilere yemek ikram edildi.

Halk oyunları ekiplerinin Artvin'e özgü oyunlar sergilediği gecede Konfederasyon Başkanı Fetanet Yıldırım, davete katılanlara teşekkür etti.

Programa, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile çok sayıda kişi katıldı.

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