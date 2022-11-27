Bursa'da üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üç katlı binada çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Ali Paşa Mahallesi Yüceyer Caddesi'ndeki kullanılmayan üç katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını bitişik nizam durumundaki diğer binalara sıçramadan bir saatte kontrol altına alarak söndürdü.









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