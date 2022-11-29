Bursa'da hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da, hakkında 17 suçtan yakalama kararı ve 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ekim-28 Kasım'da Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde meydana gelen çelik kasa ve oto hırsızlığı, otodan hırsızlık ile kasten yaralama gibi 17 olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki 230 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyip 12 bin aracı tarayan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların şüphelisinin 62 suç kaydı ve hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (21) olduğunu tespit etti.

Ekipler, takibe aldıkları firari hükümlüyü Şirinevler Mahallesi'nde gözaltına aldı.

M.A'ya ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Hükümlünün, işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.



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