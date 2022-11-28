Gaziantep'te kalp krizinden ölen komiserin cenazesi Karacabey'de toprağa verildi

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BURSA (AA) - Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonrasında 30 yaşında hayatını kaybeden komiser Gökhan Torun'un cenazesi, memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesinde defnedildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Torun'un naaşı, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki törenin ardından Karacabey'e getirildi.

Runguçpaşa Camisinde öğle vakti Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından kıldırılan cenaze namazına Torun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Belediye Başkanı Ali Özkan, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Komiserin cenazesi, namazın ardından Karacabey 1 No'lu Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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