Bilecik'te tarlaya devrilen midibüsteki 8 kişi yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir midibüs tarlaya devrildi, 8 kişi yaralandı.

Eskişehir'den Söğüt istikametine giden M.Ö. idaresindeki 11 TE 997 plakalı midibüs, Oluklu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.



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