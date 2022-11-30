Bursa'da bir inşaat bekçisi kaldığı konteynerde ölü bulundu

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın bekçisi kaldığı konteynerde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akhisar Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında bekçilik yapan ve alandaki bir konteynerde kalan Abdullah İlhan, diğer işçilerce hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, İlhan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de güvenlik çemberine aldıkları olay yerinde inceleme yaptı.

İlhan'ın naaşı savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.