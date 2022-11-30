Bursa'da tartıştığı karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde M.Ç. ile karısı N.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, eşi N.Ç'yi bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan M.Ç. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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