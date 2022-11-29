Bursa'da bir tekstil fabrikasındaki grev, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi

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BURSA (AA) - Bursa'da bir tekstil firmasına ait fabrikanın çalışanlarının grevi, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Bursa Pilot Şubesi ile Yeşim Tekstil firması arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, anlaşmayla sonuçlandı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan TEKSİF Bursa Pilot Şube Başkanı İsmail Kutur, grevin mutlu sonla bittiğini belirterek, "Sendikamız ve Yeşim Tekstil arasında süren toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde anlaşma sağlanamaması sonucunda 29 Kasım'da 4 bin 500 işçinin katılımıyla başlayan grev, sendikamız ile fabrika yetkililerinin bir araya gelerek toplu iş sözleşmesini imzalamasıyla bugün itibariyle son buldu." ifadelerini kullandı.

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