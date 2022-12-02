Bursa'da "Türkiye-Fransa Dostluk Konseri" düzenledi

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO), "Türkiye-Fransa Dostluk Konseri"nde dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Victor Julien-Laferriere sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi’i Can Deliorman yönetti.

Gecede sahne alan viyolonsel sanatçısı Victor Julien-Laferriere "Wolfgang Korngold'un "Viyolonsel Konçertosu" ve Artur Honegger'in bazı eserlerini seslendirdi.

Konser sonunda Victor Julien-Laferriere ve şef, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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