Bursa'da yaşlıları hedef alan yankesici kadın tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaşlıları kandırarak paralarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yakalanan kadın tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kişileri birliktelik vaadiyle kandırarak yanlarına yaklaşıp el çabukluğuyla ceplerindeki paralarını çalan zanlı hakkındaki ihbar üzerine harekete geçti.

Şikayetçilerin ifadelerinden yola çıkarak eşkali belirlenen kadının, 35 suç kaydı bulunan İ.Y. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla suçüstü yakalanan kadın, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli İ.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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