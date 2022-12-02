Bursa'daki uçak kazasında ölen pilotun cenazesi yakınlarına teslim edildi

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BURSA (AA) - Bursa'da tek motorlu uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilotun cenazesi ailesine teslim edildi.

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi yakınında yaşanan uçak kazasının ardından pilot Hakan Köksal ve Burcu Sağlam'ın cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Adli tıp önünde bekleyen Köksal'ın yeğeni Fatih Yılmaz, gazetecilere, Hakan Köksal'ın iyi bir sanayici ve iyi bir pilot olduğunu söyledi.

Onunla beraber çalıştıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Uçağın Pamukova'dan çıkıp İznik üzerinden geldikten sonra irtifa kaybettiği ve düştüğü bilgisi var. Kesin sonuç, dün akşam Ankara'dan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gelen ekiple beraber bir inceleme vardı, ondan sonra rapor çıkınca bilgi gelir. Sık uçan bir adamdı, haftanın 4-5 günü uçardı. Sportif faaliyet yapan bir kişiydi. Bursa'da esnaf, seveni çoktu. Evli ve üç çocuğu var."

Yakınlarına teslim edilen Köksal'ın cenazesinin, ikindi vakti Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından aynı mahallede defnedileceği öğrenildi.

Burcu Sağlam'ın cenazesi ise cuma namazını müteakip Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki Hacı Bekir Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bursa'daki Yunuseli Havaalanı'ndan kalkıp Sakarya'nın Pamukova ilçesine inen Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal (54) yönetimindeki Bristell B23LE tipi tek motorlu çok hafif hava aracı (ultralight), yeniden havalanmasının ardından geldiği kentte Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali sahasına düşmüştü. Genel havacılık maksatlı gerçekleştirilen uçuş sırasındaki kazada Köksal ile uçaktaki Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti.

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