İnegöl'de gençlerin yolda bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 genç, yolda buldukları içinde para ve ziynet eşyası olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde yürüyen Ceyda Dizdar ve arkadaşları, yerde buldukları cüzdanı İnegöl Emniyet Müdürlüğüne getirdi.



Polis, içinde 400 avro, 900 dolar ve ziynet eşyaları olduğu öğrenilen cüzdanın sahibine ulaştı.

Emniyet müdürlüğüne gelerek cüzdanını alan Kadriye Acar, gençlere ve polislere teşekkür etti.

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