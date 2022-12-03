Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

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BURSA (AA) - Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla Bursa, Balıkesir ve İstanbul'da belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Zanlıları izlemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin telefonda "yeni araçlarımız geldi" şifresiyle konuştuklarını tespit etti.

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen polis ekipleri, 12 şüpheliyi yakaladı. Fuhşa zorlandıkları öne sürülen 13 yabancı uyruklu kadın da koruma altına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kadınlara ait pasaportlar, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ve telefonlar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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