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Otomotiv ihracatı kasımda 2,9 milyar dolar oldu

AA

Otomotiv ihracatı kasımda 2,9 milyar dolar oldu

BURSA (AA) - Türkiye'nin otomotiv endüstrisi kasım ayında 2 milyar 875 milyon dolarlık ürün ihraç etti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 artışla 2 milyar 875 milyon dolar oldu.

Toplam ihracattan aldığı payı yüzde 13,2'ye yükselten otomotiv endüstrisinin, bu yılın ocak-kasım dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artarak 27,8 milyar dolara çıktı. Sektörün 11 aydaki ortalama aylık ihracatı ise 2,54 milyar dolar oldu.

- Tedarik endüstrisi ihracatında yüzde 12 artış

Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarına bakıldığında, kasımda, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 12 artışla 1 milyar 154 milyon dolara ihracata imza atan "tedarik endüstrisi", sektör ihracatında en büyük ürün grubu olarak kayıtlara geçti.

"Binek otomobil" ihracatı kasımda yüzde 2 artarak 847 milyon dolar olurken "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı ise yüzde 33 artışla 436 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

"Otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı da yüzde 33 yükselişle 207 milyon dolara ulaştı. "Diğer" başlığı altında ise 230 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

​​​​​​​- Almanya’ya yüzde 2 düşüş, İtalya’ya yüzde 49 artış

Geçen ay, en büyük pazar olan Almanya'ya yüzde 2 azalışla 387 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

İkinci büyük pazar Fransa'ya yüzde 2 artışla 296 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirilirken üçüncü büyük pazar İtalya'ya ihracat da yüzde 49 artarak 270 milyon dolara çıktı.

Önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 10, ABD'ye yüzde 28, Polonya'ya yüzde 24, Belçika'ya yüzde 29, Slovenya'ya yüzde 32,5 Rusya'ya yüzde 39,5 Çekya'ya yüzde 81 ve Romanya'ya yüzde 13 ihracat artışı yaşandı.

- "Kasım ayında bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, sektörün en büyük pazarı olan Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomide yaşanan yavaşlama ve resesyon korkusuna rağmen otomotiv ihracatında artışın sürdüğünü vurguladı.

Çelik, sektörün geçen ay İtalya, ABD, Birleşik Krallık, Polonya, Belçika, Slovenya ve Rusya'ya çift haneli ihracat artışı kaydettiğini belirterek, "Kasım ayında bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Tedarik endüstrisi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, çekiciler ve otobüs minibüs midibüs ihracatımız çift haneli arttı." değerlendirmesinde bulundu.

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