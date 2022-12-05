Orhangazi'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada 21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis, araçta bulunan C.D. (19) ile F.Y'yi (23) gözaltına aldı.



Şahısların evlerinde yapılan aramada ise uyuşturucu için kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen 2 zanlı buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

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