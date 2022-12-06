Bursa'da esnaf sokak kedilerine dükkanlarında sahip çıkıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tarihi Hanlar Bölgesi'nde yer alan Reyhan Pazarı'nda esnaf, sokak kedilerine sahip çıkıyor, onlarla dükkanlarını paylaşıyor.

Pazar esnafı, bazı dükkanlarda ve boş arsalarda sokak kedilerini beslemeyi görev biliyor. Hastalanan veya yaralanan hayvanların tedavi masraflarını da karşılayan esnaf, her gün belli saatlerde çevredeki kedileri beslemek için boş arsalara mama, kırmızı ve beyaz et ile su bırakıyor.

Dükkanların önünü sahiplenen kediler, esnaf ve vatandaşlarca çok seviliyor. Esnaf, düzenli olarak ilgilenebildiği kedileri dükkanlarında, diğer kedilere ise çevrede bakıyor. Pasaj içlerinde ve dükkanlarda rahatça gezinen kediler ise müşterileri "iş yeri sahibi gibi" karşılıyor, çoğu zaman perde, kıyafet gibi ürünlerin sergilendiği tezgahlarda uyuyor.

- Esnafı ayak seslerinden tanıyan kediler, mama saatini bekliyor

Pazarın çevresindeki boş arsalarda kedilere mama veren esnaflardan Gökhan Dinç, AA muhabirine, çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Her gün sokak hayvanlarını beslediğini belirten Dinç, "Her gün sabah 09.00 akşam 17.00'da hayvanların mamalarını temin etmeden bana rahat uyku yok, vermezsem rahatsızlık hissediyorum. Bunu diğer insanlar da alışkanlık haline getirirse, kışın özellikle çok soğuk olduğunda kapılarının önüne birazcık yem koysalar yeterli olur. Yazın sıcağında su kaplarını eksik etmeyelim, bu şekilde daha çok mutlu olunur. İnsanlar, birazcık daha sokak hayvanlarını düşünsün, yeter." diye konuştu.

Pazar içinde kıyafet sattığı bir dükkanı bulunan Fatih Özmen de sabah iş yerlerini açtıklarında kedileri onları bekler halde bulduklarını aktardı.

Özmen, kedilerin sabahları esnafın yolunu gözlediğini vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Bizim onları besleyeceğimizi bildikleri için sabahları bekliyorlar. Bizde çocukluktan beri bu alışkanlık var. Sabah dükkanı açtığımızda, 15-20 kedi bekliyor burada. Kuru mama veriyoruz, buradaki ve başka sokaklardaki kedilere. Hasta olan kedilerimiz de oluyor. Kucağımdaki kedinin yavrusu vardı, burada büyük bir kedi tarafından gözü çıkarılmıştı. Onu biz kendi kedilerimize bakan veterinere götürdük, ameliyat ettirdik, gözünü kurtaramadık ama en azından canını kurtardık. Şu an gayet iyi, tek gözü kör, o da içeride yatıyordur."

Hayvanlara şiddet uygulandığı görüntüleri üzülerek izlediklerini kaydeden Özmen, "Videolarına bile bakamıyoruz, yapılmaması gereken şeyler. Hayvan sevgisi olmayan kişide insan sevgisi de olmaz. İnsanlar üstünde etkisi çok büyük. Hayvan bu, ağzı var dili yok." dedi.

Perde satışı yaptığı dükkanı bulunan Şirin Özmen ise 30 yıldır aynı yerde ailesiyle dükkan işlettiğini söyledi.

Özmen, hayvanları çok sevdiğini ve onlara neredeyse annelik yaptığını anlatarak, "Ben kedilerin annesiyim, bir sürü çocuğum var. Sokaktaki bütün hayvanlara annelik yapıyoruz, onlarla mutlu oluyoruz. Hepsine elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Öncelikle insanlar sevmeyi sevilmeyi bilsin, hayvanlar çok sevimli yaratıklar, Allah onları bize emanet etmiş onlara bakalım, sahip çıkalım diye." diye konuştu.

Özmen belediyelerin bakımevlerini aradıklarında hayvanların gerekli tedavilerinin yapıldığını, böyle hayvanları gördüklerinde insanların belediyelere haber vermelerinin yeterli olduğunu da kaydetti.

Pazarda bakkal işleten esnaf Şaziment Sevim ise dükkanının önünde "Çiko" ismini verdiği kediye ve diğer hayvanlara sahip çıktığını vurgulayarak hayvanlara sahip çıkmanın kendilerini mutlu ettiğini aktardı.





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