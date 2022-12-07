Bursa'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü ormanlık alanda yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ormanlık alanda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca Gemlik İlçesi Haydariye mahallesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'nin (45) ormanlık alan içerisinde saklandığı belirledi.

Hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlen operasyonda gizlendiği yerde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. tutuklandı.





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