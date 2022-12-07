Bursa'da 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki bir lisenin öğrencilerinden bazıları, yemek yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlaması üzerine çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Serum takviyesi yapılan 22 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ayrıca Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü de yemek numuneleri alarak inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.