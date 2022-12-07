Uludağ'daki bungalovlarda rezervasyon hareketliliği başladı

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BURSA (AA) - Uludağ'da "Orman Köşkleri" adıyla konaklama hizmeti sunulan ahşap evlerde, kış dönemi rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

Orman Köşkleri, Bursa kent merkezinden kara yoluyla 35 kilometre uzaklıkta, teleferikle de çıkılabilen Sarıalan ile Çobankaya mevkilerinde yaz kış hizmet veriyor.

Çam ağaçları arasında temiz havasıyla ilgi gören 69 bungalov, iki ayrı firma tarafından işletiliyor.

Çobankaya Karinna Orman Köşkleri Ön Büro Müdürü Harbi Türk, AA muhabirine, ahşap evlerin bulunduğu bölgede mevsimin ilk kar yağışlarıyla kış sezonuna başladıklarını söyledi.

Ziyaretçilerin kalabalıktan, şehir hayatından uzak kalmak için Orman Köşkleri'ni tercih ettiğini belirten Türk, şöyle konuştu:

"Misafirlerimiz buraya geldiğinde doğayla bütünleşebiliyor. Kuş seslerini, konser dinlercesine duyabiliyorlar. Mis gibi çam kokusu var. Bunları bütünleştirdiğinizde her şey ortada. Biz müşterilerimize burayı anlatırken, 'Uludağ'da saklı cennet, masal diyarı' olarak söylüyoruz. Kar yağışları, rezervasyonları tetikliyor. Misafirlerin ilgisi artıyor. Hareketlenme başladı. Özellikle yılbaşına doğru artacaktır. Şu anda yüzde 40 civarında bir doluluğa ulaştık. Yılbaşı hep dolu geçer. Misafirler farklı bir konsepte yılbaşına girme imkanı buluyor."

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