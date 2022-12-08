Bursa'da yabancı uyruklu kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davanın sanıkları yargılanıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Ahmed S, Saeed S. ve Ali K.K, maktul Halid Ahmed'in eşi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Mohamad S. hakkındaki yakalama emrinin infaz edilemediğinin görüldüğünü ifade etti.

Sanık Ali K.K, emniyetteki ifadesinin doğru olmadığını belirterek, "Ben baskı sonucu Saeed'in ismini verdim ve zaptı okumadan imzaladım." dedi.

Olayla alakasının olmadığını ileri süren Saade S. de bazı tanık ve şikayetçilerin kendisine 2 milyon lira karşılığında şikayetlerinden vazgeçeceklerini ilettiklerini, azmettirici olmadığını dile getirdi.

Müşteki avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Sanıkların tutukluluk hallerin devamına ve sanıklar ile maktulün telefonlarının mahkemece bilişim uzmanı bilirkişi ile incelenmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

- Olay

Geçen yıl temmuz ayında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde Suriye uyruklu Halid Ahmed (30) başına iki el ateş edilerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, katil zanlısı Ali K.K. (23) ve bu kişinin kaçtığı aracı kullanan Ahmed S'yi (22) Kestel ilçesinde suç aleti tabancayla gözaltına almıştı.

Bu kişileri suça azmettirdiği öne sürülen aynı ülke vatandaşı Saeed S. (31) ise Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Lübnan'a gitmek isterken uçağın kalkışına kısa bir süre kala yakalanarak Bursa'ya getirilmişti. Otobüsle Bursa'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da uçakla Ankara'ya gittiği öğrenilen Saeed S'nin, kripto para hesabı açmak amacıyla aldığı 20 bin doları geri vermediği için maktul tarafından tehdit edildiği, bunun üzerine Ali K.K'ye tabanca ve fişek vererek azmettirdiği ileri sürülmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.