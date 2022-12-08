MÜSİAD Bursa Şubesi'nde Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Genel Toplantısı düzenlendi

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BURSA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nde, Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Genel Toplantısı gerçekleştirildi.

Derneğin Bursa Şubesinden yapılan açıklamaya göre, "Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde ülkemizin durumu ve işletmelerimize yansımaları" temalı toplantıya MÜSİAD Genel Merkez Enerji ve Çevre Kurulu Başkanı ve VAT Enerji AŞ Genel Müdürü Altuğ Karataş sunum yaptı.

Karataş, ekonomi ve hayatın enerji, teknoloji odağında dönüşüm geçirdiğini, dünyanın gelecek yıllarda her şeyin elektrik enerjisiyle çalışacak bir düzleme kendini hazırladığını belirtti.

Enerji alanında bir dönüşüm olduğunu ve Türkiye'nin Yeşil Mutabakatı imzalayan bir ülke konumunda bulunduğunu aktaran Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeşil dönüşüm ekonomisinin getirdiği bazı yükümlüklerimiz var. Avrupa kendi etrafına bir ekonomik duvar çekerek hem üretimde hem de istihdamda kaybettiklerini geri almayı planlıyor. Buradaki ortak noktayı da çok iyi yakalayarak yeşili buldular. Tabii iklim değişikliği hepimizi etkiliyor. Bu dünyada biz emanet bireyleriz. Bu dönüşüme hazırlanmalıyız. Bu noktada ürettiğimiz her iki üründen birini Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Yeşil dönüşüm ekonomisi geliyor, karşıdan bir ışık geliyor bu ışığı iyi analiz etmemiz lazım. Yeşil dönüşüme hazırlanır ve gereğini yaparsak şu an 250 milyar avro olan ihracatımızı 450 milyar avro seviyesine çıkarabiliriz."

Elektrikli otomobillerin artık yaygınlaşmaya başladığını hatırlatan Karataş, "Türkiye’de bu konudaki yatırım çok önemli. Biz tüm bu dönüşüme 'elektrifikasyon' diyoruz. Zaten dünyada bu döneme doğru bir eğilim içinde. İlerde kablosuz elektriği konuşuyor olacağız. Bu nedenle elektrik enerjisini göz ardı etmeden hareket etmemeliyiz. Bir diğer konu ise tasarruf. Biz zaten MÜSİAD olarak israf anlayışıyla hareket ediyoruz. Firmalarınızda doğru müdahalelerle enerjide kayda değer tasarruf sağlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay ise yeşil dönüşüme ve enerjiye önem verdiklerini, enerjinin dünya düzleminde dengeleri değiştirdiğini, ülkelerin bağımsızlık meselesi haline geldiğini ve hane halkı ile işletmelerin en önemli gider kalemi olduğunu aktardı.

Alpay, salgın döneminde enerjiye ulaşımda ve tedariğinde sorunlar yaşandığını ifade ederek, "Avrupa’nın, parası olsa bile enerjiye erişememe sorunuyla karşı karşıya kaldığına şahitlik ediyoruz. Yeşil dönüşümün gerekliliklerine uygun üretim yapmaya başlamamız gerekiyor. Bu noktada çok şükür yenilenebilir enerji alanında ülkemiz son yıllarda çok önemli atılımlar yaptı. Enerjimizin yüzde 20’sini güneş ve rüzgardan karşılayabiliyoruz. Kabul etmek gerekir ki bugün enerji ülkelerin bağımsızlığı meselesi halinde geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, plaket takdimi ve soru cevap bölümüyle sona erdi.



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