Bursa'da ATM'de unutulan 5 bin liranın sahibi aranıyor

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BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde ATM'nin para haznesinde 5 bin lira bulundu.

İlçedeki bir bankanın ATM'sine para çekmek için gelen Osman Sarı, para haznesinde banknotlar olduğunu gördü. Sarı'nın durumu bildirmesi üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, söz konusu paranın 5 bin lira olduğunu belirledi.

ATM'den para çekilirken haznede unutulan banknotların sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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