Bursa'da bir kişi tartıştığı komşusunu silahla yaraladı

BURSA (AA) - Bursa'da tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı, kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta aynı apartmanda yaşayan Süleyman Ö. (23) ile İ.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y, tabancayla komşusu Süleyman Ö'ye ateş etti. Vücuduna 6 mermi isabet eden Süleyman Ö, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Süleyman Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.