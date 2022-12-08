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Bursa'da tartıştığı komşusunu silahla yaralayan şüpheli yakalandı

AA

Bursa'da tartıştığı komşusunu silahla yaralayan şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da üst kat komşusunu, çocuklarının sesinden rahatsız olduğu iddiasıyla silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşadığı apartmandaki üst kat komşusu Süleyman Ö'yü (23) tabancayla yaraladıktan sonra kaçan İ.Y'yi (35) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, üst katında bulunan komşusunun çocuklarının çıkardığı sesten rahatsız olduğu, aralarında tartışma çıkan Süleyman Ö'yü bu nedenle vurduğu öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta Süleyman Ö. ile İ.Y. arasında tartışma çıkmışı. İ.Y'nin tabancayla ateş etmesi sonucu vücuduna 6 mermi isabet eden Süleyman Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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